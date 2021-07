Serie A ritorno | girone asimmetrico rispetto all’andata

(Di venerdì 2 luglio 2021) La Stagione 2021/2022 diA subirà grossi cambiamenti e ci saranno molte differenze tra andata e. Non ci sarà la corrispondenza tra i due gironi quindi e le grandi sfide si potranno avvicinare o distanziare a seconda della composizione dei turni stessi. Il calcio Italiano sta cambiando a vista d’occhio e per ora il calcio spezzatino diviso per orari sta scontentando davvero tutti. Il dilemma di Strakosha: Lazio sì o Lazio no?: che cosa cambierà? Dopo il ritiro della proposta per il calcio spezzatino avvenuto dalla Lega nella giornata di giovedì 1 Luglio 2021 il campionato italiano è ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Svolta in Serie A: istituito il calendario asimmetrico, con le partite del ritorno diverse da quelle… - SkySport : Serie A, rivoluzione calendario: girone di ritorno asimmetrico rispetto ad andata #SkySport #SerieA - TuttoMercatoWeb : Serie A 2021/2022, il nuovo calendario avrà girone di ritorno asimmetrico rispetto all'andata - laziopress : Rivoluzione in Serie A: cambia il girone di ritorno. Tutti i dettagli - FcInterNewsit : Calendario Serie A 2021/22: girone di ritorno asimmetrico rispetto all’andata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ritorno

MILANO - Storica novità per il campionato diA: il consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha stabilito all'unanimità che il calendario del campionato 2021 - 22 abbia un girone dicompletamente asimmetrico, nella sequenza delle ...... votato all'unanimità, è una novità per l'Italia, ma è già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, con la differenza che inA le partite delsaranno ...Svelate le date del sorteggio e dell'inizio del campionato. Occhio alla formula: cambiamento nel ritorno, anche rispetto alle altre nazioni.Il Consiglio di Lega ha varato una rivoluzione epocale nel calendario della Serie A Tim per la prossima stagione. Arriva il calendario asimmetrico per il girone di ritorno, ...