Serie A, clamoroso dietrofront: 'No' agli orari spezzatino

La Serie A rinuncia agli orari spezzatino per la prossima stagione. In Lega sono stati discussi anche gli ultimi diritti tv: cosa cambia. La Serie A ha deciso di dire 'No' agli orari spezzatino. Infatti la decisione è arrivata non tanto per il volere dei tifosi, ma per evitare contenziosi. Viene quindi confermato lo stesso

La profezia di Fabio Gallo: “Dissi io all’Atalanta di prendere assolutamente Pessina” Adesso l’hanno scoperto tutti ma lui, l’allenatore che dalla Serie C l’ha lanciato verso la Serie A, non ha mai avuto dubbi. Alla vigilia di Italia-Belgio giriamo la palla a Fabio Gallo, per parlare s ...

