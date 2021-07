Senza Xhaka ma con tanta autostima in più. La Svizzera sfida Lucho per la storia

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 luglio 2021) La quinta partecipazione agli Europei nelle ultime sette edizioni è già storica. Un po’ perché un quarto di finale alla selezione elvetica mancava dal Mondiale casalingo del 1954. E un po’ perché erano in pochi davvero a pronosticare la Francia super favorita fuori dal gradino più alto del podio, figuriamoci con l’eliminazione agli ottavi per mano degli uomini di Petkovic. Ma chi si stupisce, è stato probabilmente distratto negli ultimi anni. Laha conquistato il pass per EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo D, con 17 punti in otto partite e ha vinto le ultime cinque gare di qualificazione con 13 gol e appena due subiti. Ora c’è la Spagna, che ha convinto a ...