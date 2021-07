Seminari e masterclass di alfabetizzazione sulla realtà aumentata e nuove tecnologie | gratuiti all’Istituto Numen

Leggi su newsagent

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’istituto, istituto di innovazione tecnologica e digitale con la partenza dell’anno accademico 2021/2022, agli inizi di ottobre, offremensili a numero chiuso dedicati all’digitale a partire dallacon lo scopo di avvicinare tutti i partecipanti, tramite l’aiuto di professionisti qualificati nel settore, all’universo tecnologico in modo da creare un’interdisciplinarietà che può essere applicata in qualsiasi settore. Per iscriversi è necessario scrivere a: info@istituto.it “Il mondo del lavoro negli ultimi ...