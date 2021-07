Scontro giornalisti-Rai: «Negata lettura comunicato RaiSport in tv» (Di venerdì 2 luglio 2021) “È inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai Sport di leggere un comunicato sindacale durante la trasmissione Dribbling europei. La lettura del comunicato è un diritto sancito dal contratto di lavoro. Ancor più grave il fatto che la decisione sia arrivata a pochi minuti della messa in onda, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) “È inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai Sport di leggere unsindacale durante la trasmissione Dribbling europei. Ladelè un diritto sancito dal contratto di lavoro. Ancor più grave il fatto che la decisione sia arrivata a pochi minuti della messa in onda, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Scontro giornalisti-Rai: «Negata lettura comunicato RaiSport in tv»: “È inqualificabile il comporta… - immune27483301 : @Libero_official Tutti hanno visto che si tratta di uno scontro verbale, voi scrivete rissa. Tecnicamente non siet… - Dedalus12470353 : RT @CastellinoLuigi: Conte e il M5S.é come i promessi sposi manzoniani,per gli innominabili (poteri forti e marci)questo matrimonio non sa… - iasius_1 : Tanti elettori del #m5s da giovedì sera fino al post di #Grillo hanno ripetuto che lo scontro tra Grillo e #Conte e… - LaSabri05506139 : RT @CastellinoLuigi: Conte e il M5S.é come i promessi sposi manzoniani,per gli innominabili (poteri forti e marci)questo matrimonio non sa… -