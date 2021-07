Scontro Conte-Grillo, in caso di scissione sfida sui 13 milioni di euro di rimborsi elettorali (Di venerdì 2 luglio 2021) La rottura tra il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e l’ex leader designato Giuseppe Conte potrebbe presto aprire una disputa sulle poche fonti di finanziamento a disposizione del Movimento. Tra queste spiccano i 12,6 milioni di euro che il Movimento riceve come rimborsi elettorali, che dovranno essere divisi se l’ex presidente del Consiglio riuscirà a formare gruppi parlamentari con deputati e senatori fuoriusciti dal Movimento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il M5S percepisce circa 53 mila euro l’ anno per ognuno dei 161 deputati rimasti ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) La rottura tra il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppee l’ex leader designato Giuseppepotrebbe presto aprire una disputa sulle poche fonti di finanziamento a disposizione del Movimento. Tra queste spiccano i 12,6diche il Movimento riceve come, che dovranno essere divisi se l’ex presidente del Consiglio riuscirà a formare gruppi parlamentari con deputati e senatori fuoriusciti dal Movimento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il M5S percepisce circa 53 milal’ anno per ognuno dei 161 deputati rimasti ...

