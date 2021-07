SBK Donington, Rinaldi: 'Buon feeling ma non in tutti i punti della pista' (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è chiuso con il sesto miglior tempo il secondo turno di prove libere a Donington per Michael Ruben Rinaldi. Il pilota Aruba Ducati è riuscito a chiudere dietro al compagno di squadra Scott Redding. ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è chiuso con il sesto miglior tempo il secondo turno di prove libere aper Michael Ruben. Il pilota Aruba Ducati è riuscito a chiudere dietro al compagno di squadra Scott Redding. ...

Advertising

gponedotcom : Redding: 'Donington si adatta a Kawasaki e Yamaha, ma ho del margine': Scott 5°: 'Pensavo di essere veloce fin da s… - GRTYamahaWSBK : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Garrett #Gerloff ha chiuso al comando il venerdi #Superbike a #Donington, dove non aveva mai girato. Ecco chi… - gponedotcom : Razgatlioglu: “La MotoGP? Non ho mai avuto dubbi a rimanere in Superbike”: “Ho deciso di rimanere qua perché Yamaha… - Raflifernanda20 : RT @gponedotcom: Gerloff: “Guidare a Donington sembra di essere nel MotoAmerica”: “Questa pista mi ricorda alcuni tracciati come Virginia e… - zazoomblog : SBK Donington: il resoconto delle prove libere - #Donington: #resoconto #delle #prove -