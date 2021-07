Santa Paolina festeggia i cento anni di nonna Olga: gli auguri del sindaco Ricciardelli (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Paolina (Av) – Sono cento le candeline spente stamani dalla Comunità di Santa Paolina per festeggiare i 100 anni di vita della signora Olga De Marzo. Grande l’emozione nel piccolo centro irpino dove in tanti, nel rispetto delle norme anticovid, hanno voluto farle gli auguri di persona. Il sindaco, Rino Ricciardelli, accompagnato da una rappresentanza del Consiglio comunale, ha consegnato a nonna Olga una targa ricordo e un fascio di rose a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Sonole candeline spente stamani dalla Comunità diperre i 100di vita della signoraDe Marzo. Grande l’emozione nel piccolo centro irpino dove in tanti, nel rispetto delle norme anticovid, hanno voluto farle glidi persona. Il, Rino, accompagnato da una rappresentanza del Consiglio comunale, ha consegnato auna targa ricordo e un fascio di rose a ...

Advertising

anteprima24 : ** Santa Paolina festeggia i cento anni di nonna Olga: gli #Auguri del #Sindaco #Ricciardelli **… - canale58 : Comuni - I cento anni di nonna Olga, orgoglio di Santa Paolina - irpiniatimes1 : Santa Paolina, i 100 anni di nonna Olga. Il sindaco: “Siamo orgogliosi, è la prima volta per la comunità” - ptvtelenostra : SANTA PAOLINA. I CENTO ANNI DI NONNA OLGA, IL SINDACO RICCIARDELLI: 'ORGOGLIOSI E CONTENTI, E' LA PRIMA VOLTA PER L… - ottopagine : Salute e ambiente in Irpinia, incontro la Nugnes a Santa Paolina #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Paolina Salute e ambiente in Irpinia, incontro la Nugnes a Santa Paolina Avellino . Salute e ambiente in Irpinia, le proposte di Sinistra Italiana è il tema del confronto dibattito organizzato per lunedì 5 luglio 2021, alle ore 18.00, a Santa Paolina. ' In considerazione del particolare momento che sta vivendo la nostra provincia, alla vigilia dell'approvazione del Piano Provinciale dei rifiuti, la pubblicazione dei dati dello Studio ...

Piano rifiuti e biodigestore a Chianche, 'Nessuno tocchi l'Irpinia' attacca il presidente dell'Ato Su questo punto con sentenza n.840 del 2021, la Quinta sezione del Tar Campania ha dato ragione ai comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Santa Paolina, quali enti territoriali territorialmente ...

Santa Paolina, i 100 anni di nonna Olga. Il sindaco: “Prima volta nella nostra comunità” Irpinia News Santa Paolina, i 100 anni di nonna Olga. Il sindaco: “Prima volta nella nostra comunità” Sono cento le candeline spente stamani dalla Comunità di Santa Paolina per festeggiare i 100 anni di vita della signora Olga De Marzo. Grande l’emozione nel piccolo centro irpino dove ...

Targa-ricordo per don Giovanni davanti alla chiesa di Sant’Andrea E’ stato un parroco molto amato don Giovanni Andreani, uno che ha davvero lasciato il segno nella sua esperienza a Selci. Ancora in tanti, oggi, lo ricordano a 25 anni dalla sua scomparsa, con uno dei ...

Avellino . Salute e ambiente in Irpinia, le proposte di Sinistra Italiana è il tema del confronto dibattito organizzato per lunedì 5 luglio 2021, alle ore 18.00, a. ' In considerazione del particolare momento che sta vivendo la nostra provincia, alla vigilia dell'approvazione del Piano Provinciale dei rifiuti, la pubblicazione dei dati dello Studio ...Su questo punto con sentenza n.840 del 2021, la Quinta sezione del Tar Campania ha dato ragione ai comuni di Altavilla Irpina, Tufo e, quali enti territoriali territorialmente ...Sono cento le candeline spente stamani dalla Comunità di Santa Paolina per festeggiare i 100 anni di vita della signora Olga De Marzo. Grande l’emozione nel piccolo centro irpino dove ...E’ stato un parroco molto amato don Giovanni Andreani, uno che ha davvero lasciato il segno nella sua esperienza a Selci. Ancora in tanti, oggi, lo ricordano a 25 anni dalla sua scomparsa, con uno dei ...