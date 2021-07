Santa Maria Capua Vetere, i depistaggi dopo le violenze: ecco da chi partirono gli ordini (Di venerdì 2 luglio 2021) I pestaggi dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere furono una «spedizione punitiva». E ci sono tre livelli di responsabilità, che coinvolgono rispettivamente chi ha picchiato, chi ha guardato e chi ha comandato l’«ignobile mattanza» descritta dal giudice per le indagini preliminari Sergio Enea nelle 2.300 pagine dell’ordinanza. Che coinvolgono 117 agenti di polizia penitenziaria. Ma anche l’intera catena di comando dell’amministrazione delle carceri campane. Dal provveditore all’amministrazione penitenziaria della Campania, Antonio Fullone, oggi interdetto dai pubblici uffici e sotto accusa per falso, ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) I pestaggi dei detenuti nel carcere difurono una «spedizione punitiva». E ci sono tre livelli di responsabilità, che coinvolgono rispettivamente chi ha picchiato, chi ha guardato e chi ha comandato l’«ignobile mattanza» descritta dal giudice per le indagini preliminari Sergio Enea nelle 2.300 pagine dell’ordinanza. Che coinvolgono 117 agenti di polizia penitenziaria. Ma anche l’intera catena di comando dell’amministrazione delle carceri campane. Dal provveditore all’amministrazione penitenziaria della Campania, Antonio Fullone, oggi interdetto dai pubblici uffici e sotto accusa per falso, ...

Advertising

LucaBizzarri : Ma che strano, oggi @matteosalvinimi è andato a Santa Maria Capua Vetere e nulla sul suo profilo Twitter, non un tw… - reportrai3 : Bernardo Iovene intervista il provveditore delle carceri della Campania, Antonio Fullone, raggiunto da misura caute… - fabiochiusi : Nessun titolo nemmeno oggi in prima pagina per le violenze degli agenti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sui giornali di destra. - AndreaMarano11 : RT @saveriolakadima: - an14to : Conosco più di una 'persona' che gode per i fatti di Santa Maria Capua Vetere -