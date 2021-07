Sannio Music Fest | successo al Teatro Romano per Rea | Moriconi e Golino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono bastate poche, pochissime note per liberare, aldi Benevento, quella magia che solo brani intramontabili come quelli di Mina sanno sprigionare. Dalle dita incantate di grandi del jazz come Rea,, infatti, si sono diffuse in un’arietta tutt’altro che afosa, un susseguirsi di brani ineguagliabili come Grande grande grande, Insieme, Le mille bolle blu, Amor mio e tanti altri ancora. Al solo cogliere le prime note il pubblico non è riuscito a non lasciarsi tentare e, rotto il silenzio, qua e là si è sentito il canticchiare spensierato ed appassionato ...