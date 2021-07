San Nicola la Strada, gasolio “sporco” e colonnine truccate: sotto chiave pompa di benzina (Di venerdì 2 luglio 2021) pompa di benzina erogava miscele di gasolio che danneggiavano i motori delle auto. A San Nicola la Strada, lungo viale Carlo III, i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di D.L.G., 60 anni, amministratore di una società operante nel settore della distribuzione Stradale di carburanti per autotrazione. pompa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021)dierogava miscele diche danneggiavano i motori delle auto. A Sanla, lungo viale Carlo III, i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di D.L.G., 60 anni, amministratore di una società operante nel settore della distribuzionele di carburanti per autotrazione.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

giornalemolise : Slalom San Nicola nel week end la gara in ricordo di Gianmarco Di Vico - - giornalemolise : Slalom San Nicola nel week end la gara in ricordo di Gianmarco Di Vico - - AppiaPolis : New post (SAN NICOLA LA STRADA, VENDEVA GASOLIO DI CONTRABBANDO: SEQUESTRATI BENI E SERBATOI) has been published on… - elucubrazioni : @_lilpancake_ san nicola il ritorno? - GazzettaCE : Evase imposte per 740mila euro. Il carburante contraffatto era pubblicizzato e venduto sotto l'insegna di una nota… -