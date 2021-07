Salvini | la destra europea | i valori La bussola di Ocone

(Di venerdì 2 luglio 2021) Che la più parte dei partiti europei che si trovano all’opposizione dell’attuale maggioranza che governa l’Unione abbiano trovato un’intesa, cioè un minimo comune denominatore che le accomuna pur nella loro diversità, è un buon segnale per tanti aspetti. Prima di tutto perché quel minimo comune denominatore le forze che sono invece al governo, anche loro diversissime se si pensa che si va dai popolari ai socialisti, quella compattezza di intenti l’hanno trovata da tempo e hanno persino delineato, con la Commissione presieduta da Ursula von der Layen un’agenda politica forte e radicale per i prossimi anni. E questa situazione asimmetrica era comunque un vulnus per la democrazia ...

MatteoRichetti : 'Prima gli italiani' ma #Salvini e #Meloni firmano un documento con i partiti di estrema destra nordeuropei. Gli st… - fattoquotidiano : LA DESTRA ESALTA BEPPE Un tempo, poco prima delle elezioni del 2013 e del boom del M5S, era il "Benito Grillo" che… - davidallegranti : 'Meloni è più a destra di Salvini ma piace alla gente che piace', dice @Sofiajeanne

Così il segretario del Pd, Letta, su Twitter, riferendosi al documento sottoscritto dalla Lega con altri 16 parti dieuropea che critica l'Ue. "La Alleanza in Europa dei Sovranisti di......lanciata all'Unione nella 'Carta dei valori europei' firmata a Bruxelles da 16 partiti della... Semplicemente, non si può": è l'aut aut che il segretario dem Enrico Letta invia a Matteo. "...Roma, 2 lug. "La destra italiana è sempre più estrema e anti-europea. Oggi anche Lega e Fratelli d'Italia hanno firmato un manifesto contro l'Unione europea sot ..."Sottoscrivere con Orban e Le Pen un manifesto chiaramente antieuropeista e' legittimo purche' poi non si voglia passare per sostenitori dei valori e dei principi dell" Europa unita: la conversione eu ...