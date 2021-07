Salvini e Meloni firmano l'appello delle destre contro "un'Europa senza nazioni" (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Le 'destre' europee uniscono le loro voci in un documento sul futuro dell'Europa in cui si stigmatizza il processo di costruzione in atto verso "un'Europa senza nazioni", una sorta di "Superstato europeo" che porterà - lamentano - a una crescente cessione di sovranità dei singoli Stati membri. L'occasione è la conferenza sul futuro dell'Europa, l'iniziativa aperta ai cittadini europei e alla società civile avviata nei giorni scorsi dalle istituzioni europee, che si pongono l'obiettivo di offrire una riflessione, appunto, sul futuro dell'Unione. Come "reazione" alla conferenza, ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Le '' europee uniscono le loro voci in un documento sul futuro dell'in cui si stigmatizza il processo di costruzione in atto verso "un'", una sorta di "Superstato europeo" che porterà - lamentano - a una crescente cessione di sovranità dei singoli Stati membri. L'occasione è la conferenza sul futuro dell', l'iniziativa aperta ai cittadini europei e alla società civile avviata nei giorni scorsi dalle istituzioni europee, che si pongono l'obiettivo di offrire una riflessione, appunto, sul futuro dell'Unione. Come "reazione" alla conferenza, ...

