Salvini: “Difendo l’Italia in Europa” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho una linea sola, sono per l’Italia in Europa, ma alcune regole vanno cambiate”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, replicando al segretario del Pd che lo accusa di avere una doppia linea, europeista in Italia e sovranista fuori dai confini nazionali. sat/gtr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) “Ho una linea sola, sono perin, ma alcune regole vanno cambiate”. Lo dice il leader della Lega Matteo, replicando al segretario del Pd che lo accusa di avere una doppia linea, europeista in Italia e sovranista fuori dai confini nazionali. sat/gtr/com su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Salvini: 'Difendo l'Italia in Europa' - - CorriereCitta : Salvini: “Difendo l’Italia in Europa” - EttoreGiuliano : @evamarghe @alessi_deanna Non capisco,non dovevano presenziare,mi pare che lo facciano tutti,in occasioni del gene… - Zetaricordi : @tornoseduto In realtà sono dei fotomontaggi. Lo dico per dovere di cronaca non certo perché difendo Salvini. - paoloantonio5 : @LauraGio_75 @Mov5Stelle E perché non lo chiede a Salvini e amici suoi, non li difendo ma in questa ammucchiata vo… -