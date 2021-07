Salvini al Financial Times | “Il Covid ha costretto l’Ue a ascoltarci”

(Di venerdì 2 luglio 2021) – Lungo colloquio di Matteo(nella foto) con il. Il quotidiano britannico ha pubblicato l’articolo sul leader della Lega nell’edizione online e gli dedicherà spazio nell’edizione cartacea del weekend. L’articolo esce nelle ore in cuiannuncia la firma della dichiarazione comune sul futuro dell’Unione Europea, insieme ad altri partiti che fanno parte dei gruppi Identità e Democrazia (Id), Conservatori (Ecr) più l’ungherese Fidesz che ha lasciato il Ppe e fa parte dei non iscritti. “È chiaro che l’Europa sta cambiando in meglio dotandosi di nuovi strumenti e nuove regole, e noi dobbiamo ...

Londra, 02 lug 16:15 - Con la crisi del Covid, il mondo è cambiato, compresa l'Europa, ma i valori "restano". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo,...'È chiaro che l'Europa sta cambiando in meglio dotandosi di nuovi strumenti e nuove regole, e noi dobbiamo accompagnarla', ha dettoalTimes. 'Il Covid ha costretto le istituzioni ...Matteo Salvini in Europa si trova tra due fuochi e cerca una posizione di equilibrio che lo costringe a dichiarazioni altalenanti, se non contrastanti, tra la necessità di sostenere il governo di cui ...Il documento, intitolato «Appello per il futuro dell'Europa» e sottoscritto da diversi partiti di destra, arriva dopo il vertice di aprile fra ...