Salvini a Letta: 'Aiuti il governo invece di insultare ogni giorno' (Di venerdì 2 luglio 2021) 'Se io fossi in Letta, mi preoccuperei di tagliare le tasse e non di inventarne di nuove o di mettere patrimoniali, e di aiutare Draghi e il governo a fare le riforme, più che criticare e insultare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) 'Se io fossi in, mi preoccuperei di tagliare le tasse e non di inventarne di nuove o di mettere patrimoniali, e di aiutare Draghi e ila fare le riforme, più che criticare e...

Advertising

fattoquotidiano : In Italia con Draghi (che vuole al Colle), in Ue i patti con Orban: la doppia linea di Salvini. Letta: “Non si poss… - elio_vito : Capisco le amministrative, il Quirinale, l’unità del centrodestra, ma piuttosto che sentirsi dire ogni giorno di no… - elio_vito : Qualcuno avverta #Salvini che stavolta non si sta mettendo contro #Letta e contro il #Pd, ma contro #Draghi e contr… - carloamberti : RT @PieraBelfanti: #Salvini #Meloni #LePen #Orban e rappres.estrema destra Spagna, firmano una carta per il futuro dell'Europa...altro che… - Ed52926520 : RT @PieraBelfanti: #Salvini #Meloni #LePen #Orban e rappres.estrema destra Spagna, firmano una carta per il futuro dell'Europa...altro che… -