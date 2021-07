Salt: prima di Angelina Jolie, Tom Cruise era stato considerato per il ruolo del protagonista (Di venerdì 2 luglio 2021) prima che fosse scritturata Angelina Jolie Tom Cruise era stato considerato per il ruolo del protagonista di Salt, un film del 2010 diretto da Phillip Noyce. Salt era stato originariamente scritto con un protagonista maschile, Edwin A. Salt, e di conseguenza, prima di Angelina Jolie, Tom Cruise era stato contattato per interpretare il ruolo. Dopo aver accettato però ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021)che fosse scritturataTomeraper ildeldi, un film del 2010 diretto da Phillip Noyce.eraoriginariamente scritto con unmaschile, Edwin A., e di conseguenza,di, Tomeracontattato per interpretare il. Dopo aver accettato però ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Salt: prima di Angelina Jolie, Tom Cruise era stato considerato per il ruolo del protagonista… - FrameSeven7 : #Tv: 02/07, in prima serata: #LeAvventurediTintin - Il Segreto dell'Unicorno, #IlSestoSenso, #Joy, #Salt,… - marcomaioli1 : Prima dose di Salt Bae anche per Lorenzo Colombo -