Saldi estivi 2021, il calendario completo regione per regione (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo d’estate, tempo di Saldi! Dopo più di un anno di pandemia le nostre abitudini sono state stravolte, ma questo è l’anno della ripartenza e anche il commercio si prende il suo meritato spazio. A partire dal 3 luglio in (quasi) tutta Italia arrivano i Saldi estivi 2021 e i negozi applicheranno le promozioni sulle collezioni primavera/estate 2021, dando a noi la possibilità di toglierci qualche “sfizio” rimasto in arretrato. Caso a parte la Sicilia, che ha deciso di dare il via ai Saldi estivi 2021 con due giorni di anticipo, già dal 1 luglio. Altre ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo d’estate, tempo di! Dopo più di un anno di pandemia le nostre abitudini sono state stravolte, ma questo è l’anno della ripartenza e anche il commercio si prende il suo meritato spazio. A partire dal 3 luglio in (quasi) tutta Italia arrivano ie i negozi applicheranno le promozioni sulle collezioni primavera/estate, dando a noi la possibilità di toglierci qualche “sfizio” rimasto in arretrato. Caso a parte la Sicilia, che ha deciso di dare il via aicon due giorni di anticipo, già dal 1 luglio. Altre ...

Advertising

twitorino : ?? SALDI a #Torino I #saldi estivi inizieranno, a Torino e in Piemonte, domani sabato 3 luglio ??… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Oleggio, sabato shopping serale e musica in occasione dell'apertura dei saldi estivi - idealista_it : Il calendario dell’inizio dei saldi estivi 2021 nelle varie regioni, cosa c’è da sapere - vco24news : Oleggio, sabato shopping serale e musica in occasione dell'apertura dei saldi estivi - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Secondo le stime di @Confcommercio ogni famiglia spenderà circa 171 euro ai #saldi. -