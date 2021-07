**Sahel: Francia riprenderà operazione militari congiunte con esercito del Mali** (Di venerdì 2 luglio 2021) Parigi, 2 lug. (Adnkronos) - La Francia "riprenderà le sue operazioni militari congiunte" con l'esercito del Mali che erano sospesa dal 3 giugno. Ad annunciarlo in una nota è il ministero della Difesa francese al termine delle consultazioni con le autorità maliane. La Francia, si legge, "prende atto degli impegni delle autorità maliane di transizione" nel corso del vertice del 19 giugno. "Un dispositivo di accompagnamento di questi impegni è stato istituito". I gruppi terroristi, si sottolinea, "hanno per obiettivo l'istituzione su l'insieme dell'Africa dell'Ovest dell'islamismo radicale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Parigi, 2 lug. (Adnkronos) - Lale sue operazioni" con l'del Mali che erano sospesa dal 3 giugno. Ad annunciarlo in una nota è il ministero della Difesa francese al termine delle consultazioni con le autorità maliane. La, si legge, "prende atto degli impegni delle autorità maliane di transizione" nel corso del vertice del 19 giugno. "Un dispositivo di accompagnamento di questi impegni è stato istituito". I gruppi terroristi, si sottolinea, "hanno per obiettivo l'istituzione su l'insieme dell'Africa dell'Ovest dell'islamismo radicale ...

Ultime Notizie dalla rete : **Sahel Francia Libia, Hormuz e Sahel. Tutti i numeri delle missioni italiane TRA TAKUBA E NIGER L'attenzione per l'Africa si conferma anche in Sahel, al centro del triangolo in questione, regione per cui la Francia (con il progetto di ridurre la sua presenza) chiede da anni ...

Geopolitica. Sahel, dal disimpegno francese una nuova fase di incertezza Quando la Francia aveva promosso la task - force di forze speciali Takuba aveva pronosticato un ... Per molti, il Sahel non è prioritario. Quasi tutti gli eserciti occidentali stanno archiviando il ...

Macron annuncia la fine dell'operazione militare francese nel Sahel la Repubblica Libia, Hormuz e Sahel. Tutti i numeri delle missioni italiane Tutti i numeri della delibera missioni 2021, approdata in Parlamento, tra Libia, Sahel e le novità degli impegni navali ...

Supporto diretto della NATO alla missione multinazionale in Mali e nel Sahel La NATO interverrà in Sahel a fianco delle forze armate francesi e dei partner militari europei e africani. Il 9 giugno, alla vigilia del summit dei capi di stato che ha sancito il nuovo corso (...) ...

