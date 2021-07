Sadeh Farmhouse | il primo hotel kosher | all’insegna dell’ambientalismo

(Di venerdì 2 luglio 2021) Apre vicino ad Orpington, nel Kent (UK) ild’Europa. Il suo nome èsignifica campo in Ebraico). Con un occhio ai principi ebraici e un altro all’ambientalismo. Cos’è? Progettato e gestito da Talia Chan,è unattento alla tutela dell’ambiente. Talia Chan ha

Combina la tradizione del kibbutz, modello di società imperniato su regole fortemente egualitarie, ad attività il più possibile sostenibili. È il primo ecohotel kosher in Europa. Sorge a Orpington, nel Regno Unito, e offre agli ospiti una vacanza all'insegna del rispetto dell'ambiente e della riscoperta della cultura. Sadeh Farmhouse è il primo hotel kosher in Europa. La proprietaria, Talia Chan, ha fatto della tutela ambientale la sua missione.