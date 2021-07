S Maria Capua a Vetere | le responsabilità del Ministero della Giustizia

(Di venerdì 2 luglio 2021) di Attilio Runello. Il MinistroMarta Cartabia ha dichiarato che nel carcere diè stata tradita la Costituzione, per il pestaggio avvenuto l’anno scorso da parte dei secondini nei confronti dei carcerati. Proviamo a ricostruire gli eventi che hanno portato a queste dichiarazioni. Lo scorso anno a marzo il

Oltre alla bufera politica " in cui finisce anche l'ex ministro della Giustizia Bonafede " emergono altri particolari su quanto avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di SantaVetere. A ...Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, ieri all'iniziativa del Sap (Sindacato autonomo di polizia) sulle garanzie funzionali alla stazione Termini, commenta così i fatti di Santa..."Non c'ero in quei giorni, ero assente per gravi problemi di salute”. La direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Elisabetta Palemieri, ha replicato così alle accuse di un detenuto ...Direttrice Elisabetta Palmieri, com’è il clima all’interno del carcere dopo le misure cautelari che hanno coinvolto 52 agenti di custodia? «È teso, molto teso. Ma gli agenti vengono a lavorare respons ...