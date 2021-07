Ryanair, evacuato l'aereo per Milano: cosa hanno trovato in bagno, roba da non credere (Di venerdì 2 luglio 2021) Una "sorpresa" sull'aereo Ryanair. Un immigrato senza documenti salito a Bruxelles è stato scoperto nel bagno del velivolo, intento a raggiungere l'Italia. Motivo, questo, per cui l'aereo è stato fatto evacuare e il volo è partito con estremo ritardo. Un'ora e venti, per la precisione. L'uomo, atterrato a Milano, è stato arrestato e consegnato all'ufficio della procura di Hal-Vilvorde. Secondo la testimonianza di un passeggero, l'uomo ha provato prima ad occupare dei posti già assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in bagno. "L'uomo ha causato dei problemi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Una "sorpresa" sull'. Un immigrato senza documenti salito a Bruxelles è stato scoperto neldel velivolo, intento a raggiungere l'Italia. Motivo, questo, per cui l'è stato fatto evacuare e il volo è partito con estremo ritardo. Un'ora e venti, per la precisione. L'uomo, atterrato a, è stato arrestato e consegnato all'ufficio della procura di Hal-Vilvorde. Secondo la testimonianza di un passeggero, l'uomo ha provato prima ad occupare dei posti già assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in. "L'uomo ha causato dei problemi in ...

