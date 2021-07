Russia, Putin vieta paragoni tra nazismo e comunismo: “Unione Sovietica era umanitaria” (Di venerdì 2 luglio 2021) Mosca, 2 lug – Vladimir Putin ha reso illegale paragonare i sovietici ai nazisti, ordinando che si riconosca la “missione umanitaria” della Russia per liberare l’Europa. Putin, nuova legge sui paragoni “dittatoriali” La visione intransigente del presidente russo Vladimir Putin sembra voler “ignorare” i crimini di Stalin, la sua prima alleanza con Hitler nella spartizione della Polonia e il terrore genocida della Grande Purga. Putin ha firmato ieri sera il disegno di legge che vieta la pubblicazione di materiale che mette in parallelo gli “obiettivi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Mosca, 2 lug – Vladimirha reso illegale paragonare i sovietici ai nazisti, ordinando che si riconosca la “missione” dellaper liberare l’Europa., nuova legge sui“dittatoriali” La visione intransigente del presidente russo Vladimirsembra voler “ignorare” i crimini di Stalin, la sua prima alleanza con Hitler nella spartizione della Polonia e il terrore genocida della Grande Purga.ha firmato ieri sera il disegno di legge chela pubblicazione di materiale che mette in parallelo gli “obiettivi e ...

