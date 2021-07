Rui Patricio e Xhaka aspettano la doppia cessione della Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) La Roma è pronta ad annunciare i primi due colpi, Xhaka e Rui Patricio, ma c’è ancora da attendere: in coda due cessioni già programmate Inizia oggi l’era Mourinho, l’allenatore della Roma è pronto a sbarcare nella Capitale due mesi dopo l’annuncio del suo arrivo al posto di Paulo Fonseca come allenatore dei giallorossi. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 luglio 2021) Laè pronta ad annunciare i primi due colpi,e Rui, ma c’è ancora da attendere: in coda due cessioni già programmate Inizia oggi l’era Mourinho, l’allenatoreè pronto a sbarcare nella Capitale due mesi dopo l’annuncio del suo arrivo al posto di Paulo Fonseca come allenatore dei giallorossi. In Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

DiMarzio : Nel weekend si risolveranno le trattative per #PauLopez, #Under e #RuiPatricio. #Olsen piace alla #RealSociedad - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - VarskySports : Rui Patricio en Modo Benji Price. El chicle de Pogba... CAVIAR. - infoitsport : La Roma punta ad alzare l’offerta per Rui Patricio: è lui l’obiettivo numero uno - Cucciolina96251 : RT @ilRomanistaweb: #Calciomercato #Roma, #RuiPatricio para Gollini Mou vuole il portiere portoghese: nelle ultime ore passi in avanti per… -