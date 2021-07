Rosy Russo | «Quanto stiamo attenti a quello che diciamo?»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) Quanto spesso pensiamo davvero alle parole che utilizziamo? E come risuonano dentro di noi quelle che fanno male, le parole ostili? Rosy Russo, esperta di comunicazione, presidente e founder di Parole O_Stili, per trovare risposta a queste domande ha scritto a settanta suoi amici e collaboratori. Chiedendo loro: «Come possiamo contrastare il dilagare dell’odio online?». Una domanda da cui è nato, poco tempo dopo il Manifesto di Parole O_Stili che da quattro anni si occupa di raccontare la gentilezza e sensibilizzare contro il linguaggio violento. Un progetto quanto mai necessario nel tempo delle parole buttate addosso quasi come se non avessero nessun peso e nessun valore. Ma quanto male fanno? Se da una parte la pandemia, insieme al distanziamento sociale ci ha resi più fragili, più attenti alla cura di chi ci sta accanto. Dall’altra il continuo confronto attraverso uno schermo ha liberato con forza sempre più odio sul web.