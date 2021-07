Rosa Perrotta svela nome e sesso del suo secondogenito | «Siamo super Felici»

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo aver provato a «nascondere» per un bel po' di tempo la sua gravidanza per ragioni di sicurezza,ha comunicato ai fan di essere in attesa del suo. In questi giorni, inoltre, la dama ha fatto l'ecografia finalizzata a scoprire ildel nascituro. Come si è soliti fare in questo periodo, poi, la dama ha organizzato un baby shower per annunciare a tutti ildel bebè. A quanto pare, è un maschietto e i due innamorati pare siano estremamentedel secondo figlio die Pietro ...