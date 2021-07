Roma, tifosi in delirio a Ciampino in attesa di Mourinho: “HabeMous Papam” (Di venerdì 2 luglio 2021) tifosi della Roma in delirio all’aeroporto di Ciampino in attesa dello sbarco nella capitale del nuovo allenatore José Mourinho. Il tecnico portoghese arriverà alle ore 14.40 nello scalo laziale e secondo quanto risulta, dovrebbe essere prelevato sottobordo dall’entourage giallorosso per poi uscire da un ingresso secondario. Già però presenti davanti all’ingresso dell’Aviazione Generale quasi cento tifosi ad attendere lo Special One. E su uno striscione esposto si legge “HabeMous Papam”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021)dellainall’aeroporto diindello sbarco nella capitale del nuovo allenatore José. Il tecnico portoghese arriverà alle ore 14.40 nello scalo laziale e secondo quanto risulta, dovrebbe essere prelevato sottobordo dall’entourage giallorosso per poi uscire da un ingresso secondario. Già però presenti davanti all’ingresso dell’Aviazione Generale quasi centoad attendere lo Special One. E su uno striscione esposto si legge “”. SportFace.

Advertising

MIRANTE83 : Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia.Scoprirne in prima persona l’amore viscerale dei suoi tifosi… - SkyTG24 : #Covid, news. #Uk, boom casi da variante #Delta: allerta per tifosi inglesi a #Roma. LIVE - RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - AssoCare : 'Tifosi inglesi a Roma? Eviterei senza ombra di dubbio di farli venirenella Capitale, glielo impedirei. Il virus no… - Simo07827689 : RT @3gennaio2013: i tifosi BRITANNICI non li fanno entrare all OLIMPICO...Però fanno invadere ROMA per fare casino e rompere i coglioni...… -