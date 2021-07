Roma, Sky: fumata bianca per Under e Pau Lopez al Marsiglia (Di venerdì 2 luglio 2021) La Roma si libera dei primi due cedibili della rosa. Pau Lopez e Cengiz Under si trasferiranno a Marsiglia e raggiungeranno l’ex giallorosso Gerson. La fumata bianca è arrivata, risolti gli ultimi problemi: dopo l’accordo tra i club adesso c’è anche quello con i calciatori. Come riporta Sky Sport, per Pau Lopez è stata decisiva la chiamata di Jorge Sampaoli, che lo ha convinto: nel caso del portiere spagnolo si tratterà di un prestito che diventerà obbligo al raggiungimento di 20 presenze ufficiali. Per Cengiz Under mancano solo i dettagli per arrivare poi ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Lasi libera dei primi due cedibili della rosa. Paue Cengizsi trasferiranno ae raggiungeranno l’ex giallorosso Gerson. Laè arrivata, risolti gli ultimi problemi: dopo l’accordo tra i club adesso c’è anche quello con i calciatori. Come riporta Sky Sport, per Pauè stata decisiva la chiamata di Jorge Sampaoli, che lo ha convinto: nel caso del portiere spagnolo si tratterà di un prestito che diventerà obbligo al raggiungimento di 20 presenze ufficiali. Per Cengizmancano solo i dettagli per arrivare poi ...

