Roma, nuova ordinanza anti alcool: divieto di vendita dopo le 18 e stop alla consumazione nei luoghi pubblici. Ecco fino a quando (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Arriva una nuova ordinanza anti alcol, divieto di asporto e circolazione di bevande in vetro, che resterà in vigore fino al 15 settembre 2021. Il provvedimento ha una duplice finalità: da una parte contrastare il fenomeno della movida "selvaggia" che coinvolge diverse aree del territorio, soprattutto quelle del Centro Storico e, nello stesso tempo, proseguire l'azione di contrasto alla diffusione dei contagi evitando il moltiplicarsi di assembramenti e di reazioni ingiustificate ai controlli delle forze dell'ordine.

