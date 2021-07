Roma, il giorno di Mourinho. Il tecnico ai tifosi: “Sto arrivando”. Il video (Di venerdì 2 luglio 2021) È il giorno di José Mourinho. Alle 14:00 è previsto l’atterraggio a Ciampino dello Special One a cui seguirà il trasferimento a Trigoria dove visiterà il Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter della società, il tecnico della Roma ha inviato un breve messaggio ai tifosi giallorossi: “Sto arrivando”. Sta arrivando pic.twitter.com/8q2IUhyU9g — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021 FOTO: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) È ildi José. Alle 14:00 è previsto l’atterraggio a Ciampino dello Special One a cui seguirà il trasferimento a Trigoria dove visiterà il Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Attraverso unpubblicato sul profilo Twitter della società, ildellaha inviato un breve messaggio aigiallorossi: “Sto”. Stapic.twitter.com/8q2IUhyU9g — AS(@OfficialAS) July 2, 2021 FOTO: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

