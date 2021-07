Roma, furti ‘di lusso’ in appartamento: arrestati 3 membri di una nota famiglia Rom (Di venerdì 2 luglio 2021) Non hanno conosciuto una battuta d’arresto i furti negli appartamenti. Tutto il contrario. Ma un’importante attività di Polizia Giudiziaria è stata svolta dalla Squadra di P. G. del commissariato Prati, in sinergia con la Squadra di P. G. del commissariato Tivoli, per monitorare e fronteggiare il fenomeno. Proprio questo ha permesso, in tempi ridotti, di denunciare all’A. G. per furto aggravato, un gruppo di soggetti di giovane età, facenti parte di una famiglia rom oramai da anni radicata nella capitale e nota per la commissione di reati del genere e di rinvenire gran parte della refurtiva. furti negli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) Non hanno conosciuto una battuta d’arresto inegli appartamenti. Tutto il contrario. Ma un’importante attività di Polizia Giudiziaria è stata svolta dalla Squadra di P. G. del commissariato Prati, in sinergia con la Squadra di P. G. del commissariato Tivoli, per monitorare e fronteggiare il fenomeno. Proprio questo ha permesso, in tempi ridotti, di denunciare all’A. G. per furto aggravato, un gruppo di soggetti di giovane età, facenti parte di unarom oramai da anni radicata nella capitale eper la commissione di reati del genere e di rinvenire gran parte della reva.negli ...

CorriereCitta : Roma, furti ‘di lusso’ in appartamento: arrestati 3 membri di una nota famiglia Rom - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: INDOVINA CHI BORSEGGIA A CENA – BOOM DI FURTI IN PIENO CENTRO A ROMA DOVE I CLIENTI DEI LOCALI... - CHinAzione : Boom di furti in pieno centro a Roma (+30%). Non l'ideale per il turismo, e l'ennesima brutta cartolina dalla capi… - RobertoZucchi11 : INDOVINA CHI BORSEGGIA A CENA – BOOM DI FURTI IN PIENO CENTRO A ROMA DOVE I CLIENTI DEI LOCALI... - _DAGOSPIA_ : INDOVINA CHI BORSEGGIA A CENA – BOOM DI FURTI IN PIENO CENTRO A ROMA DOVE I CLIENTI DEI LOCALI...… -