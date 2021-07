Roberto Burioni: "Ritirato un articolo sui rischi dei vaccini. Era solo ciarpame" (Di venerdì 2 luglio 2021) “Un articolo scientifico nel quale si affermava la pericolosità delle vaccinazioni anti-Covid, pubblicato nella rivista ‘Vaccines’, è stato Ritirato. Sarebbe opportuna una maggiore attenzione per non pubblicare ciarpame da parte delle riviste serie”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando l’annuncio del ritiro da parte della testata. “L’articolo - spiega la rivista - è stato valutato dall’Editor-in-Chief con il supporto di numerosi membri del Board editoriale”. Gli esperti hanno concluso che la pubblicazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Unscientifico nel quale si affermava la pericolosità delle vaccinazioni anti-Covid, pubblicato nella rivista ‘Vaccines’, è stato. Sarebbe opportuna una maggiore attenzione per non pubblicareda parte delle riviste serie”. Lo scrive su Twitter il virologo, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando l’annuncio del ritiro da parte della testata. “L’- spiega la rivista - è stato valutato dall’Editor-in-Chief con il supporto di numerosi membri del Board editoriale”. Gli esperti hanno concluso che la pubblicazione ...

