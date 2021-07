Rivoluzione Serie A, al via i calendari asimmetrici: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 2 luglio 2021) Novità storica in Serie A a partire dalla prossima stagione. La Lega ha comunicato la decisione dei calendari asimmetrici. I dettagli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 luglio 2021) Novità storica inA a partire dalla prossima stagione. La Lega ha comunicato la decisione dei. I dettagli

Advertising

SkySport : Serie A, rivoluzione calendario: girone di ritorno asimmetrico rispetto ad andata #SkySport #SerieA - gilnar76 : Rivoluzione in Serie A, il girone di ritorno sarà asimmetrico! Cosa cambia #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - sportal_it : Rivoluzione in Serie A: i gironi di andata e ritorno saranno asimmetrici - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Rivoluzione nel calendario: la Serie A vara i gironi asimmetrici tra andata e ritorno, si parte nel 2021/22 https://t.co… - jackfollasb : Rivoluzione Serie A, UFFICIALI i gironi asimmetrici: il ritorno non seguirà l'ordine dell'andata? -