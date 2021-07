Rivoluzione in Serie A | il calendario sarà asimmetrico Cosa cambia

Advertising

SkySport : Serie A, rivoluzione calendario: girone di ritorno asimmetrico rispetto ad andata #SkySport #SerieA - darioderrico : RT @sportmediaset: #SerieA, rivoluzione nel calendario: il girone di ritorno sarà diverso dall'andata. #SportMediaset - nadi1913 : RT @SkySport: Serie A, rivoluzione calendario: girone di ritorno asimmetrico rispetto ad andata #SkySport #SerieA - SpazioInter : Serie A, l'Assemblea di Lega ha deliberato una rivoluzione storica! - - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: Rivoluzione nel calendario: la Serie A vara i gironi asimmetrici tra andata e ritorno, si parte nel 2021/22 https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Serie

" La nuova formula - si legge nella nota ufficiale della LegaA - permetterà una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati in questo modo da vincoli presenti all'andata che ...Tramite un comunicato ufficiale, infatti, la Lega ha annunciato che 'il Consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha stabilito all'unanimità che il calendario dellaA TIM avrà un girone di ...Continua la rivoluzione in casa Agliana: i neroverdi si separano dal giovane Cantrè, rientrato la scorsa estate dopo il prestito al Lella Continua a muoversi in uscita la Pallacanestro Agliana 2000, c ...La notizia era già circolata nelle scorse settimane ma adesso è arrivata l’ufficialità. Si partirà già da questa stagione. Nell’anno in cui non sarà più Sky la casa del calcio italiano, ma bensì Dazn, ...