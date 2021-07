Ristorante Cracco Portofino, l'attesa è finita (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Ristorante Cracco Portofino apre finalmente il 2 luglio 2021, dopo una lunga attesa dovuta a note cause di forza maggiore che hanno piegato il settore. Per questo, l'inaugurazione è accolta da un doppio entusiasmo: alla fine del tunnel si torna infatti a investire sulla ristorazione e sul turismo, oltre che sul nuovo corso della gastronomia italiana. Ristorante Cracco PortofinoIn una Portofino luminosa e già gremita di turisti stranieri, il Ristorante Cracco Portofino domina dall'alto la celebre ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilapre finalmente il 2 luglio 2021, dopo una lungadovuta a note cause di forza maggiore che hanno piegato il settore. Per questo, l'inaugurazione è accolta da un doppio entusiasmo: alla fine del tunnel si torna infatti a investire sulla ristorazione e sul turismo, oltre che sul nuovo corso della gastronomia italiana.In unaluminosa e già gremita di turisti stranieri, ildomina dall'alto la celebre ...

