Rinnovo Dybala, parla Nedved: "Se ne sta occupando Cherubini. Dopo la Coppa America parleremo…" (Di venerdì 2 luglio 2021) Tramite la conferenza stampa di ieri, Pavel Nedved ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul possibile Rinnovo di Dybala: "Rinnovo? Dybala è un giocatore che è all'ultimo anno di contratto nel 2022. Cherubini si sta occupando della questione. Paulo può rientrare con i primi visto che non ha fatto la Coppa America. Federico è in contatto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Dybala corteggiato da quattro grandi club ...

