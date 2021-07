Rigenerazione urbana, Presidente Fontana: «Lo sviluppo sostenibile è il nostro nuovo mainstreaming» (Di venerdì 2 luglio 2021) Grazie al progetto “Fili”, uno dei più grandi progetti di Rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, saranno piantati 800.000 nuovi alberi sull’asse verde della ferrovia Cadorna-Malpensa Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 2 luglio 2021) Grazie al progetto “Fili”, uno dei più grandi progetti died extrain Europa, saranno piantati 800.000 nuovi alberi sull’asse verde della ferrovia Cadorna-Malpensa

Advertising

acmilan : Anche il Milan ha aderito alla prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a ce… - stedeaz : RT @acmilan: Anche il Milan ha aderito alla prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a celebrare una… - Frances13758250 : RT @acmilan: Anche il Milan ha aderito alla prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a celebrare una… - UlgadButon : RT @acmilan: Anche il Milan ha aderito alla prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a celebrare una… - S_Morello91 : RT @acmilan: Anche il Milan ha aderito alla prima edizione della “Semina - L’Infiorata di Via della Spiga”, un evento volto a celebrare una… -