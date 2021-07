Riforma pensioni 2021, Ganga (Cisl) risponde sul decreto legge post quota 100 (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di ieri parlando di Riforma delle pensioni abbiamo pubblicato una bozza di decreto legge che un nostro lettore Paolo C. ha deciso di scrivere e porre all’attenzione dei sindacati. Nello stesso promuoveva in primis l’uscita con 62 anni d’età o con 41 anni di contributi senza penalità, poi un focus specifico per i disoccupati di lungo corso. Abbiamo provato ad interfacciarci con la triplice, tirata in causa dal nostro lettore, per comprendere quanto vedessero di buon occhio le considerazioni inserite provocatoriamente in questo decreto legge. Al momento ci siamo riusciti a ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 2 luglio 2021) Nella giornata di ieri parlando didelleabbiamo pubblicato una bozza diche un nostro lettore Paolo C. ha deciso di scrivere e porre all’attenzione dei sindacati. Nello stesso promuoveva in primis l’uscita con 62 anni d’età o con 41 anni di contributi senza penalità, poi un focus specifico per i disoccupati di lungo corso. Abbiamo provato ad interfacciarci con la triplice, tirata in causa dal nostro lettore, per comprendere quanto vedessero di buon occhio le considerazioni inserite provocatoriamente in questo. Al momento ci siamo riusciti a ...

Advertising

Aquila6811 : RT @Affaritaliani: Riforma pensioni ultime notizie, tutti in pensione con Quota 41. Ecco come - Affaritaliani : Riforma pensioni ultime notizie, tutti in pensione con Quota 41. Ecco come - Investireoggi : Due ipotesi concrete di riforma #pensioni per il dopo #quota100 - TheItalianTimes : ?? PENSIONI 2022: COSA CAMBIA Le #pensioni nel 2022 cambieranno anche in assenza di una #Riforma. Addio a #Quota100… - Carbone_Giann : La riforma delle #pensioni potrebbe presto arrivare. Lo chiede la #CortedeiConti. Al momento gli unici meccanismi c… -