Rientra per il funerale del padre e la stuprano per tre giorni (Di venerdì 2 luglio 2021) La violenza è avvenuta a Lahore, in Pakistan. Lo stupratore, se verrà condannato, potrebbe subire, per effetto delle nuove leggi pakistane in vigore, la castrazione chimica

