Richard Carapaz | attacco spettacolare | ma infruttuoso Tante energie dilapidate

(Di venerdì 2 luglio 2021) La Vierzon-Le Creusot doveva essere soltanto una tappa di preparazione alle prime grandi salite del Tour de France 2021, invece ha fatto divertire tutti gli appassionati sin dal primo chilometro. Mathieu van der Poel e Wout van Aert hanno guadagnato sui migliori di classifica, Primoz Roglic è uscito di classifica, Tadej Pogacar non è apparso brillantissimo, Vincenzo Nibali ci ha messo coraggio e determinazione. E poiha tentato di far saltare il banco. Il teatro di quest’è stato il Signal d’Uchon, penultima salita di giornata. Il leader della Ineos-Grenadiers, ad 1’36’’ da Pogacar, ha deciso di smentire le sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Richard Carapaz

SpazioCiclismo

Lo sloveno ha inizialmente prestato il fianco a: l'ecuadoriano ha attaccato sull'ultima asperità di giornata ed è andato via in solitaria, ma proprio negli ultimi minuti è stato ...Tadej Pogacar ha provato a limitare i danni , ora il campione in carica è quinto a 3'43'. Lo sloveno ha inizialmente prestato il fianco a: l'ecuadoriano ha attaccato sull'ultima asperità di giornata ed è andato via in solitaria, ma proprio negli ultimi minuti è stato ripreso dal gruppo del capitano della UAE Emirates. ...La Vierzon-Le Creusot doveva essere soltanto una tappa di preparazione alle prime grandi salite del Tour de France 2021, invece ha fatto divertire tutti gli appassionati sin dal primo chilometro. Math ...Il campione di Slovenia Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ha trionfato in modo enfatico nella settima tappa del 108esimo Tour de France, lungo i quasi 250 chilometri che portavano i corridori da Vier ...