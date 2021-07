Ricciardi: 'Nuovo lockdown? Se acceleriamo con le vaccinazioni lo evitiamo' (Di venerdì 2 luglio 2021) La stagione estiva prosegue in tranquillità sotto il profilo della pandemia, ma già si pensa ad un aumento dei contagi in autunno causati dalla variante Delta, anche se la potentissima arma, i vaccini,... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) La stagione estiva prosegue in tranquillità sotto il profilo della pandemia, ma già si pensa ad un aumento dei contagi in autunno causati dalla variante Delta, anche se la potentissima arma, i vaccini,...

Advertising

SoniaLaVera : RT @Stelio_Bonsegna: Questi vogliono far scoppiare una guerra civile. - Pow_Wow_Indian : RT @Stelio_Bonsegna: Questi vogliono far scoppiare una guerra civile. - Stelio_Bonsegna : Questi vogliono far scoppiare una guerra civile. - luciodigaetano : RT @Pao800a: @luciodigaetano In tutta risposta il giorno della finale all'Olimpico Ricciardi presenterà la Variante Delta Pro col nuovo sis… - Pao800a : @luciodigaetano In tutta risposta il giorno della finale all'Olimpico Ricciardi presenterà la Variante Delta Pro co… -