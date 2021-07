(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - "Dei quasi 4 milioni di italiani con diabete, circa 1,2 milioni - pari al 30% convive con la. Di questi, un 6-7% a causa della malattia perde la capacità visiva. Fondamentali prevenzioni e controlli periodici perché il paziente diabetico ha una vista perfetta, ma da un giorno all'altro improvvisamente non vede più perché lanel frattempo è andata avanti, lentamente. Tuttavia, rispetto a 10 anni fa, se interveniamo in tempo possiamo prevenire la perdita visiva, ma dobbiamo intercettare la patologia prima che si manifestino i sintomi, altrimenti possiamo fermare la malattia ...

Advertising

TV7Benevento : Retinopatia diabetica, 7% dei diabetici va incontro a cecità... - giornaleradiofm : Salute: Salute: Midena (Sir), 'retinopatia diabetica, 7% diabetici va incontro a cecità': Roma, 2 lug. (Adnkronos S… -

Ultime Notizie dalla rete : Retinopatia diabetica

Tiscali.it

Si tratta di un prezioso strumento, fondamentale per la diagnosi precoce della, e ieri mattina, 30 giugno, tutti i partners dell'iniziativa si sono incontrati nella Casa della ......resto collabori con alcune di queste ultime " attraverso le società di Alphabet DeepMind e Verily nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la prevenzione di mali quali la...Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - "Dei quasi 4 milioni di italiani con diabete, circa 1,2 milioni - pari al 30% convive con la retinopatia diabetica. Di questi ...Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) - Terapia genica, cellule staminali e innovazione tecnologica sono le armi a disposizione degli esperti in campo oftalmologico c ...