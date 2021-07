"Resta in piedi Italia". Azzurri in ginocchio e CasaPound stravolge il murale antirazzista così, è polemica | Foto (Di venerdì 2 luglio 2021) I ragazzi del Blocco Studentesco, movimento giovanile di CasaPound, hanno il loro murales in cui si vede un giocatore della Nazionale raffigurato in puro stile ventennio. Nel disegno di CasaPound campeggia però la scritta "Resta in piedi": anche queste parole fanno parte della retorica e della propaganda di Mussolini visto che una delle canzoni più famose del ventennio era appunto "Italia in piedi". "Abbiamo seguito il consiglio dell'artista. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo noi non è una forma di rispetto per nessuno, meglio stare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) I ragazzi del Blocco Studentesco, movimento giovanile di, hanno il loros in cui si vede un giocatore della Nazionale raffigurato in puro stile ventennio. Nel disegno dicampeggia però la scritta "in": anche queste parole fanno parte della retorica e della propaganda di Mussolini visto che una delle canzoni più famose del ventennio era appunto "in". "Abbiamo seguito il consiglio dell'artista. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo noi non è una forma di rispetto per nessuno, meglio stare ...

