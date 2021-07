“Resta in piedi!”. Così Il Blocco Studentesco corregge il murales pro Black lives matter (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug — «Resta in piedi!». Così il Blocco Studentesco risponde allo street artist Harry Greb che con una sua opera apparsa una settimana fa in via dei Neofiti a Roma, invitava i calciatori della Nazionale italiana di calcio a «fare la cosa giusta». Ovvero, a inginocchiarsi al globalismo e sottomettersi Così alla morale politicamente corretta del Black lives matter. «Resta in piedi» contro chi vuole sottometterti Il murale di Greb rappresentava un omino del Subbuteo in maglia azzurra che, sceso dalla propria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug — «in».ilrisponde allo street artist Harry Greb che con una sua opera apparsa una settimana fa in via dei Neofiti a Roma, invitava i calciatori della Nazionale italiana di calcio a «fare la cosa giusta». Ovvero, a inginocchiarsi al globalismo e sottomettersialla morale politicamente corretta del. «in piedi» contro chi vuole sottometterti Il murale di Greb rappresentava un omino del Subbuteo in maglia azzurra che, sceso dalla propria ...

