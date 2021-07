Repubblica - Chelsea, ritardo nei pagamenti per Jorginho: Emerson più vicino (Di venerdì 2 luglio 2021) Emerson - Il Napoli è a lavoro sul calciomercato. Con l'ennesima mancata qualificazione in Champions l'obiettivo azzurro è di rinforzarsi ma prima di tutto di trovare stabilità economica. Qualsiasi acquisto è legato naturalmente ad una cessione; i ruoli chiave su cui intervenire sono i tre ormai noti, ovvero centrocampista, difensore centrale e terzino sinistro. Proprio sulla questione terzino si concentra Repubblica. Mario Rui sembra sempre più vicino al Galatasaray, le parti sono a lavoro. Se dovesse andar via il portoghese il Napoli andrà subito sul mercato per sostituirlo. Il sogno, per un acquisto di livello, si chiama sempre ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021)- Il Napoli è a lavoro sul calciomercato. Con l'ennesima mancata qualificazione in Champions l'obiettivo azzurro è di rinforzarsi ma prima di tutto di trovare stabilità economica. Qualsiasi acquisto è legato naturalmente ad una cessione; i ruoli chiave su cui intervenire sono i tre ormai noti, ovvero centrocampista, difensore centrale e terzino sinistro. Proprio sulla questione terzino si concentra. Mario Rui sembra sempre piùal Galatasaray, le parti sono a lavoro. Se dovesse andar via il portoghese il Napoli andrà subito sul mercato per sostituirlo. Il sogno, per un acquisto di livello, si chiama sempre ...

Advertising

Spazio_Napoli : Repubblica - Chelsea, ritardo nei pagamenti per Jorginho: Emerson più vicino - gilnar76 : Repubblica - Chelsea, ritardo nei pagamenti per Jorginho: Emerson più vicino #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - CalcioNapoli24 : - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Emerson Palmieri in cima alla lista del Napoli, ma il Chelsea non lo cede in prestito, Nuno Tavares tra le… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Emerson e il precedente Bakayoko: ADL spera che il Chelsea cambi idea -