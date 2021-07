Renzi sfida i grillini e li invita a pubblicare il carteggio Grillo-Conte

(Di venerdì 2 luglio 2021) «Tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni», ha scritto il leader di Italia Viva Matteosu Twitter nel giorno in cui esplodeva lo scontro tra Giuseppee Beppesulla guida del Movimento Cinque Stelle. «Non ero ironico. Sono semplicemente molto felice», dicein un’intervista al Giornale. «Sei mesi faguidavano il Paese, oggi sindono lo statuto del Movimento Cinque Stelle. È un grande passo in avanti per l’Italia. Draghi gestisce i vaccini, la ripresa, i meeting internazionali.discute del terzo ...

È la stessa strategia che Matteo, nel settembre 2019,mise in atto quando varò la scissione dal Pd, sfruttando il simbolo del Psi. Con la nascita di Italia viva, portò via al Nazareno non solo ...... con un po' di orgoglio, che questa proposta l'abbiamo lanciata noi con Matteoed Elena ... maggioranza e opposizione, hanno il merito di aver saputo cogliere l'importanza dellae sostenerla ...I rimborsi pubblici ai gruppi parlamentari sono calcolati in base al numero dei componenti a Camera e Senato. I rischi per il M5S e le difficoltà per il possibile nuovo partito dell’ex premier ...Qualcuno dirà 'erano altri tempi'. E in parte è vero, nel 1993 venivamo da vent'anni di costante aumento delle retribuzioni, c'era meno precarietà e si stava avviando in tutta Europa una stagione di p ...