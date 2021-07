Regionali Calabria, Maria Antonietta Ventura ritira la sua candidatura: Pd-M5s a caccia di un nuovo sfidante di Occhiuto e De Magistris (Di venerdì 2 luglio 2021) Maria Antonietta Ventura ferma la sua corsa come candidata presidente di Pd, M5s e Articolo 1 alla guida della Regione Calabria. L’imprenditrice ha deciso di fare un “passo di lato” dopo che da giorni si rincorrono voci riguardo un’interdittiva antimafia che avrebbe colpito un’azienda del gruppo industriale riconducibile alla sua famiglia. “Avevo deciso di raccogliere l’invito a candidarmi a presidente della Regione Calabria e condurre una battaglia fiera e leale, a viso aperto, con parole chiare e proposte concrete per ridare dignità alla Calabria e orgoglio ai calabresi”, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021)ferma la sua corsa come candidata presidente di Pd, M5s e Articolo 1 alla guida della Regione. L’imprenditrice ha deciso di fare un “passo di lato” dopo che da giorni si rincorrono voci riguardo un’interdittiva antimafia che avrebbe colpito un’azienda del gruppo industriale riconducibile alla sua famiglia. “Avevo deciso di raccogliere l’invito a candidarmi a presidente della Regionee condurre una battaglia fiera e leale, a viso aperto, con parole chiare e proposte concrete per ridare dignità allae orgoglio ai calabresi”, spiega ...

