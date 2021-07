Reggio Calabria, la denuncia del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: “degrado assoluto per il territorio di Catona” (Di venerdì 2 luglio 2021) Reggio Calabria, la denuncia del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: “mai come in questi ultimi mesi, è facile riscontrare degrado incuria è uno stato d’abbandono, che mortifica i cittadini dell’intera area nord della città” “Mai come in questi ultimi mesi, è facile riscontrare degrado incuria è uno stato d’abbandono, che mortifica i cittadini dell’intera area nord della città. Dai servizi ordinari alle strutture comunali sportive, scolastiche e aggregative, si evince come questo ‘lembo di terra’ sia stato abbandonato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021), ladeldi: “mai come in questi ultimi mesi, è facile riscontrareincuria è uno stato d’abbandono, che mortifica i cittadini dell’intera area nord della città” “Mai come in questi ultimi mesi, è facile riscontrareincuria è uno stato d’abbandono, che mortifica i cittadini dell’intera area nord della città. Dai servizi ordinari alle strutture comunali sportive, scolastiche e aggregative, si evince come questo ‘lembo di terra’ sia stato abbandonato ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria 'Non siamo noi a doverci adeguare, voi dovete rendere i luoghi pubblici accessibili a tutti'. Petizione contro le barriere a Reggio Calabria ... più nello specifico, nella via principale della sua città, il Corso Garibaldi di Reggio Calabria, situata nel centro storico e parallela a un'altra zona molto frequentata che è il Lungomare ...

Caulonia, incendio in un'abitazione nella notte: muore un uomo E' di un morto il bilancio di un incendio che ha quasi distrutto un'abitazione di due piani sita in contrada Focà di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di nazionalità rumena ha perso la vita nell'incendio sviluppatosi all'interno della sua camera da letto e le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili ...

