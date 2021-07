Recovery: in aula questione nomine economisti P. Chigi, per il governo 'scelte non politiche' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Gli orientamenti politici non hanno influito sulla scelta di collaboratori per ruoli tecnici". E' stato Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Dipartimento per la politica economica, a mettere il punto sulla questione della scelta dei componenti del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di palazzo Chigi. A portare il tema in aula, alla Camera, sono stati Stefano Fassina e il capogruppo di Leu a Montecitorio Federico Fornaro, con una interpellanza urgenze presentata alla Camera. "Se applicassimo gli indicatori che raccomandava, puntualmente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug (Adnkronos) - "Gli orientamenti politici non hanno influito sulla scelta di collaboratori per ruoli tecnici". E' stato Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Dipartimento per la politica economica, a mettere il punto sulladella scelta dei componenti del Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di palazzo. A portare il tema in, alla Camera, sono stati Stefano Fassina e il capogruppo di Leu a Montecitorio Federico Fornaro, con una interpellanza urgenze presentata alla Camera. "Se applicassimo gli indicatori che raccomandava, puntualmente, ...

