Recovery: in aula questione nomine economisti P. Chigi, per il governo 'scelte non politiche' (2) (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Tabacci, nella sua risposta, ha messo in chiaro: "Dal momento in cui ho ricevuto ed esercito la delega di gestione del Dipe con riferimento alle nomine effettuate, gli orientamenti politici non hanno influito sulla scelta di collaboratori per ruoli tecnici". Il sottosegretario ha sottolineato: "Per il Nucleo tecnico per la programmazione economica è previsto un organico di 26 componenti; arguirne il presunto orientamento politico sulla base di 5 componenti, dunque meno di un quinto del totale, appare erroneo e fuorviante". Poi, "per 3 dei 5 l'iter autorizzativo è ancora in itinere, per cui al momento non fanno parte del Nucleo". Tabacci ha anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Tabacci, nella sua risposta, ha messo in chiaro: "Dal momento in cui ho ricevuto ed esercito la delega di gestione del Dipe con riferimento alleeffettuate, gli orientamenti politici non hanno influito sulla scelta di collaboratori per ruoli tecnici". Il sottosegretario ha sottolineato: "Per il Nucleo tecnico per la programmazione economica è previsto un organico di 26 componenti; arguirne il presunto orientamento politico sulla base di 5 componenti, dunque meno di un quinto del totale, appare erroneo e fuorviante". Poi, "per 3 dei 5 l'iter autorizzativo è ancora in itinere, per cui al momento non fanno parte del Nucleo". Tabacci ha anche ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: in aula questione nomine economisti P. Chigi, per il governo 'scelte non politiche' (2)... - TV7Benevento : Recovery: in aula questione nomine economisti P. Chigi, per il governo 'scelte non politiche'... - m_pitta : RT @PPolicy_News: C’è vita dopo il #Recovery? (il Twist d'Aula di @m_pitta sui destini italiani al di là del #PNRR) - PPolicy_News : C’è vita dopo il #Recovery? (il Twist d'Aula di @m_pitta sui destini italiani al di là del #PNRR) -